Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

20.08.2022 15:46
Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı

Kayseri'de telefonda kendini savcı, polis olarak tanıtıp, 2 kişinin yaklaşık 910 bin lira değerinde altın ve dövizini dolandıran şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Kayseri'de telefonda kendini savcı, polis olarak tanıtıp, 2 kişinin yaklaşık 910 bin lira değerinde altın ve dövizini dolandıran şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, V.C. (22), telefonla aradığı ve terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söylediği 2 kişiye, 910 bin lira değerindeki altın ve dövizlerini poşet içerisinde yönlendirdiği yere bıraktırdı.

Altın ve dövizleri alan V.C'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüleri inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Mersin'de olduğu belirlenen V.C. gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kayseri, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement