M.G'yi telefonla arayıp kendisi polis ve savcı gibi tanıtan şüpheli, terör örgütü üyelerince kimlik bilgilerinin ele geçirildiği bahanesiyle mağdurdan, vereceği banka hesabına para yatırmasını istedi.

Kayseri 'de telefonla arayan dolandırıcının verdiği hesaba 100 bin lira yatıran kişi, polis sayesinde parasının 61 bin lirasını geri aldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılara kaptırdığı paranın bir kısmını polis sayesinde geri aldı - Son Dakika

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