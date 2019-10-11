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Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Kayseri'de telefonda kendilerini polis ve hakim olarak tanıttıkları kişinin 200 bin lira değerindeki altınları ile 23 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de telefonla dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Kayseri'de telefonda kendilerini polis ve hakim olarak tanıttıkları kişinin 200 bin lira değerindeki altınları ile 23 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.Y'yi (36) telefonla arayarak kendilerini polis ve hakim olarak tanıtan şüpheliler, isminin terör soruşturmasında geçtiğini söyleyerek, banka hesaplarında ve evinde bulunan paraları istedi.

Paniğe kapılan C.Y, Pınarbaşı ilçesindeki banka şubesinden şüphelilerin kendisine verdiği hesaba 23 bin lira yatırdı.

Daha sonra C.Y. zanlıların kendisi yönlendirmesiyle evinde bulunan 200 bin lira değerindeki altını da poşete koyarak Anbar Mahallesi'nde yol kenarına bıraktı.

Olayı öğrenen C.Y'nin eşi, dolandırıldıklarını düşünerek durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Aksaray ve Niğde'de oldukları tespit edilen şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.B.A, H.A, H.M. ve İ.S. gözaltına alındı. Yakalanacağını anlayıp kiralık araçla kaçmaya çalışan A.K. ise kovalamaca sonucu Aksaray- Adana kara yolunda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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