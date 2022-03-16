Kayseri'de telefonla dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kayseri'de telefonla dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı

16.03.2022 16:03
Kayseri'de telefonla dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı

Kayseri'de telefonda kendisini banka çalışanı olarak tanıtıp, bir kişinin 6 bin 400 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanığın duruşması görüldü.

Kayseri'de telefonda kendisini banka çalışanı olarak tanıtıp, bir kişinin 6 bin 400 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanığın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık A.A. katılmadı, müşteki R.A. salonda hazır bulundu.

Mağdur R.A, banka görevlisi olarak arayan ve isminin Ali olduğunu söyleyen sanığın, "Bir internet sitesinden 640 liralık alışveriş yapmışsınız, bilginiz var mı?" diye sorduğunu anlattı.

Sanığa alışveriş yapmadığını söylediğini belirten R.A, şunları kaydetti:

"Alışveriş yapmadığımı söyleyince işlemin iptali için ilgili bankaya ait numaradan telefonuma bazı şifreler göndereceğini söyleyip, bunları bildirmemi istedi. Ben de dediğini yaptım. Daha sonra hesabıma bakınca 6 bin 400 lira çekildiğini gördüm. Daha önce de kredi kartı dolandırıcılığından mağdur olmuştum. Telefonu kopyalıyorlar, aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Mağduriyetim giderilmedi, şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de telefonla dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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