Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı

04.08.2022 13:28
Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de temmuz ayında çocuklarını dilendirdikleri ve ihmal ettikleri belirlenen 11 aile hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kayseri'de temmuz ayında çocuklarını dilendirdikleri ve ihmal ettikleri belirlenen 11 aile hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çocuklarını dilendirdikleri ve ihmal ettikleri belirlenen 11 aileye, Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde belirtilen "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem uygulandı.

Öte yandan çocukların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri ile park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler ile internet ve oyun salonlarında da temmuzda 4 uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 3 bin 863 kişi sorgulandı, aranan 7 kişi yakalandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çocuklarını dilendiren 11 aile hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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