Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

23.02.2022 15:07
Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/YPG bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/ YPG bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla istihbarı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında A.T.'nin Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde, PKK/YPG silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü edildi. Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - KAYSERİ

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KAYSERİ'DE PKK/YPG OPERASYONU: 1 GÖZALTI KAYSERİ'DE PKK/YPG OPERASYONU: 1 GÖZALTI Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2) Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2)

Jandarma, Kayseri, Suriye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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