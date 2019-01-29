Kayseri'de Terör Operasyonu
38 dakika önce
Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda 11 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Kayseri
'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda 11 Suriye
uyruklu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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