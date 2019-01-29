Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Terör Operasyonu

Kayseri'de Terör Operasyonu

38 dakika önce

Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda 11 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda 11 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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