Kayseri'de terör operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kentte bulunan Suriye uyruklu Ahmed E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M.'nin Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi elde edildi. Şüphelileri takibe alan polis, belirlenen adrese şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.