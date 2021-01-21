Kayseri'de terör operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişinin kentte olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5'i PKK/KCK-PYD/YPD silahlı terör örgütüne üye olma, 3'ü DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

-İHA-