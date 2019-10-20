Son Dakika Haberleri: Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama

Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama

1 saat önce

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama, System.String[]

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kentte bulunan Suriye uyruklu Ahmed E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M.'nin  Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi elde edildi. Şüphelileri takibe alan polis, belirlenen adrese 2 gün önce şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim V. tutuklanırken, diğer 3 şüphelinin ise serbest bırakılarak geri gönderme merkezine teslim edilmesine karar verildi.


Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn'da bulunan PKK/YPG'li teröristler, İHA ve SİHA'larla izleniyor
PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı ABD-YPG ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı: ABD askerleri YPG armasıyla poz verdi Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]