Kayseri'de Terör Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de terör operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildiKayseri'de PKKKCK- PYDYPG terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de terör operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi



Kayseri'de PKKKCK- PYDYPG terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de dün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Polis Özel Harekatı (PÖH) katıldığı operasyonla terör örgütü PKKKCK- PYDYPG terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları değerlendirilen 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan Suriye uyruklu A.E.B. ile M.M., ifadelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Diğer 4 şüphelinin sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.

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