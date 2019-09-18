Son Dakika Haberleri: Kayseri'de terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı
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Kayseri'de terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalarda HADEP il yönetiminde ve HDP içerisinde faaliyette bulunan Ekrem Y.'nin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti. Eski HADEP il yönetimi ve eski DTP il yönetiminde görev alan Ekrem Y., yapılan operasyonla dün gece gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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