Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu M.E.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.E.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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