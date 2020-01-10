Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.H. ve S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kardeş gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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