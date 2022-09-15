Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

15.09.2022 15:54
Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:56:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement