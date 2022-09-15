Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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