Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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