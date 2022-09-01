Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

01.09.2022 17:00
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıyı Melikgazi ilçesinde yakaladı.

Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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