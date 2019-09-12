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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışma kapsamda, daha önce örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Kayseri'de olduğunu belirledi.

Kocasinan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.E, A.M. ve C.E. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden A.M, jandarmadaki işlemelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diğer zanlılardan C.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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