Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Abdullah T, Resul E, İsmail E. ve Ahmed M. ile avukatları katıldı.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Ahmed M, DEAŞ üyelerinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması "Telegram"a üye olduğunu ve bu programla Suriye'deki akrabalarıyla irtibat kurduğunu savundu.

Türkiye'ye Kilis'ten kaçak yollarla geldiğini anlatan Ahmed M, "Bu programı DEAŞ'ın kullandığını biliyorum. Bazı akrabalarım DEAŞ tarafından öldürülmüştür. Emniyet ve hakimliğe verdiğim ifadelerim doğrudur. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık İsmail E. de suçlamaları kabul etmediğini ve 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Telegram'da bulunan haber ajanslarına istemeden üye oldum. Onların faaliyetleri ülkemizde olduğu için takip ediyordum. Daha önceden bir video izledim. Videoda DEAŞ üyelerinin namaz kılmadıklarını öğrendikleri kimseleri boğazladığını gördüm. Bu videoyu görünce DEAŞ'ın Amerika'ya hizmet ettiğini anladım. Suriye'den dönen bazı insanlar, DEAŞ'ı öve öve anlattı. Telefonumda çıkan fotoğraflar ve videolar gruba üye olduğum için istemeden geldi."

Diğer sanıklar da Telegram'ı sadece haber amaçlı telefonlarına indirdiklerini ileri sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, ara mütalaasında, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Resul E'nin tahliyesine, diğerlerinin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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