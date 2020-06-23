Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılandığı dava - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılandığı dava

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu sanıklar Abdullah T, İsmail E. ve Ahmed M. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Resul E. duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Abdullah T, Esed rejimi ve terör örgütü PKK'ya karşı savaştığını öne sürerek, "Zulmü kaldırmak için orada bulundum. DEAŞ ile irtibatım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ahmed M. ise 2014 yılında 14 yaşındayken çalışıp ailesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ahmed M, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık İsmail E. de 8 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, hayatının hiçbir döneminde yolunun terör örgütü DEAŞ ile kesişmediğini iddia ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail E. ve Ahmed M'nin tahliyesine karar verdi. Sanık Abdullah T'nin tutukluluğun devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve bu örgütün kullandığı "Telegram" programından iletişim kurdukları tespit edilen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanıklarının yargılandığı dava - Son Dakika

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