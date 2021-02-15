Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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