Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

28.07.2022 11:48
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


YORUMLAR
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PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Soylu: 'Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın... İçişleri Bakanı Soylu: 'Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın...
Kaynak: DHA

Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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