İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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