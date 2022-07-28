Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu iki zanlının kentte saklandıkları adresleri tespit etti.

Kaynak: AA

Kayseri, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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