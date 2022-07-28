Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.07.2022 11:08
Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu iki zanlının kentte saklandıkları adresleri tespit etti.

Merkez Kocasinan ve Talas ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

İkametlerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kayseri, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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