Son Dakika Haberleri: Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı
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Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı

2 saat önce

KAYSERİ'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK- YPG/PYD propagandası yaptığı iddia edilen Ekrem Y.'yi gözaltına aldı. Ekrem Y.'nin daha önce Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) il yönetiminde görev aldığı öğrenilirken, HDP içinde faaliyet yürütmeye devam ettiği belirtildi. Şüpheli Ekrem Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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