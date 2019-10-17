Son Dakika Haberleri: Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı

Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı

10 dakika önce

KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Damaun P. ve Mahmut C.'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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