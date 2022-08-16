Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim - Son Dakika
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Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim

16.08.2022 00:01
Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim

Kayseri'de terörle mücadele polis ekiplerince kent genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Kayseri'de terörle mücadele polis ekiplerince kent genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında yapılan denetime, özel harekat, trafik ve asayiş ekipleri de destek verdi.

Eş zamanlı düzenlenen uygulama, suçun önlenmesi, aranan şahısların yakalanması kapsamında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde gerçekleştirildi.

Trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.

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Şüpheli otomobil polisi alarma geçildi Şüpheli otomobil polisi alarma geçildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim - Son Dakika

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