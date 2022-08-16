Kentin farklı noktalarında yapılan denetime, özel harekat, trafik ve asayiş ekipleri de destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması ile terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de terörle mücadele polislerinden denetim - Son Dakika

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