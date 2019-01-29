Kayseri'de Thkp-C Soruşturmasında 5 Şüpheli Adliyede

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), DHA)- KAYSERİ'de, THKP-C Acilciler terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), DHA)- KAYSERİ'de, THKP-C Acilciler terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. ise adliyeye sevk edildi.

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