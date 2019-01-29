Kayseri'de Thkp/c'ye Operasyon
59 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda THKP/C Acilciler Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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