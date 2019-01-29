Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Thkp/c'ye Operasyon

Kayseri'de Thkp/c'ye Operasyon

59 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kayseri'de Thkp/c'ye Operasyon, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütü THKP/C'ye yapılan operasyonda 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sol terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda THKP/C Acilciler Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:50:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Thkp/c'ye Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]