Kayseri'de "Ticarette Tahkimin Önemi ve İstanbul Tahkim Merkezi" konulu seminer - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde "Ticarette Tahkimin Önemi ve İstanbul Tahkim Merkezi" konulu web tabanlı seminer düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Denizli Sanayi Odası Başkanı ve ISTAC Başkan Vekili Müjdat Keçeci, ISTAC Yönetim Kurulu ve Divan Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Genel Sekteri Yasin Ekmen ve iş insanları katıldı.

Burada konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, tahkimin artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline geldiğini ifade etti.

İş adamlarının iş bağlantıları yaparken güvencede olmak istediklerini belirten Büyüksimitci, "Zira ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat ve uygulama mevcut. Yatırımcıların bunları bilmesi mümkün değil. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş, bir başvuru mercinin bulunması, tüm tarafları korur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkimin oldukça sık başvurulan bir yöntem haline geldiğini kaydeden Büyüksimitci, günümüzde gelişmiş ekonomilerde, ticari uyuşmazlıkların yüzde 75'inin tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözüldüğünü aktardı.

Son yıllarda ülkemizde de arabuluculuk ve tahkimde önemli mesafeler alındığına değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Biraz geç kalınmış olsa da 2015 yılında, hem yurt içi hem de yurt dışı ticari uyuşmazlıklara bakacak olan İstanbul Tahkim Merkezi hizmete başladı. Dava sayıları itibarıyla ciddi bir aşama kat ettiklerini biliyoruz. Merkezin bu alandaki boşluğumuzu hızla kapattığını görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah İstanbul Tahkim Merkezi milletler arası alanda da bilinen ve çokça kullanılan referans bir merkez olacaktır."