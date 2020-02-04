Kayseri'de tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kayseri'de tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini belediye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci midibüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini belediye ekipleri kurtardı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan öğrenci midibüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, özellikle yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kösehacılı Mahallesi'nde sis ve tipi nedeniyle, 3 öğrencinin bulunduğu servis ile bazı araçlar yolda kaldı.

Belediye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yol açıldı ve mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, karla mücadele çalışmaları kapsamında 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, yoğun tipi nedeniyle yollarda aksaklık yaşanmaması için teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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