Kayseri'de "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" açıldı

27.04.2022 19:08

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" törenle açıldı.

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" törenle açıldı.

Yamandede Konağı'nda düzenlenen törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, serginin açılması ve bundan sonra da burada kalıcı olarak yer almasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in, yüce Mevla'nın Peygamber'e gönderdiği bir mucize olduğunu belirten Özhaseki, içeriğine baktıklarında musikisinin de bir mucize olduğunu dile getirdi.

Bir insanın beşer olarak başından geçebilecek ne kadar olumlu, olumsuz olay varsa hepsinin Peygamber'in başından geçtiğine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Her birinde ayet gelerek Peygamberimizin ahlakını oluşturmuş. Bize düşen de onu örnek kabul etmek. O nasıl yapıyorsa öyle yapmak. Huzurun kaynağı bu olsa gerek. Hayat nizamı dediğimiz şey de bu olsa gerek. Eğer bir insan önyargısız, tarafsız olarak Peygamberimizi okusa, onun hayatına şöyle bir geriden baksa ona düşmanlık etmesi mümkün değil, ona aykırı davranması mümkün değil. Hayatında hata yapması da mümkün değil."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise sergideki 7 eseri hediye eden tıpkıbasım uzmanı Ahmet Taner Özer'e teşekkür etti.

Özer de eserler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi açıldı
Kayseri'de Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi açıldı
Kayseri'de Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi açıldı
Kayseri'de Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi açıldı

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Asırlık Kur'an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları Talas'ta sergileniyor Asırlık Kur'an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları Talas'ta sergileniyor Türkiye Diyanet Vakfı 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştıracak Türkiye Diyanet Vakfı 500 bin kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştıracak

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi' açıldı - Son Dakika


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