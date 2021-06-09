KAYSERİ'DE, TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİLİK AİLE YARALANDI - Son Dakika

Sivas yolunda, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve eşi ile 2 kızı yaralandı.

Kaza, Kayseri- Sivas yolunun 65'inci kilometresindeki Tatılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Akkaya (44) yönetimindeki 38 VV 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Mustafa Kıvrık'ın kullandığı 38 ARP 991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ramazan Akkaya ile otomobilde bulunan eşi Fatma (41), kızları Meryem (16) ve Belemir (15) Akkaya yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı aileyi ambulanslarla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.