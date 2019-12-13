Kayseri'de tır durakta bekleyen belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 D 6544 plakalı kereste yüklü tır, Kayseri- Ankara kara yolu Ambar mevkisinde yolcu indirmek için durakta bekleyen 38 F 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kayseri 'de tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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