Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
1 saat önce
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:11 Kaynak: AA
'nin Tomarza
ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Malatya
istikametine giden Sercan İ. (48) idaresindeki 31 HJ 430 plakalı tır, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresindeki Tomarza yol ayrımında, Kemal Elkıran (72) yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Elkıran olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Cemal Elkıran (68) ise kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Tır şoförü Sercan İ. gözaltına alındı.
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