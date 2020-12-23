Kayseri'de TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ- Niğde yolunda, TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 66'ncı kilometresinde meydana geldi. Semih İslamoğlu yönetimindeki 38 HT 820 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi. Otomobildeki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan aynı aileden Zeynep, Kevser ve Reyhan İslamoğlu yaralandı. TIR sürücüsü ise, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzeirne kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.