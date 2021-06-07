KAYSERİ'DE TIR OTOMOBİLE ÇARPTI 5 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Güler (30) yönetimindeki 51 F 500 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Kübra Siner (32) yönetimindeki 06 CHD 98 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Larisa S. (27), Zahit Alper K. (11), Mehmet Akif S. (9) ve Ahmet Asım S. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. TIR'ın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın, anayola çıkmaya çalışan otomobile çarptığı anlar yer aldı.