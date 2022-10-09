Kaza, sabah saaterinde Pınarbaşı ilçesine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Malatya yönünden Kayseri istikametine giden ve sürücünün ismi öğrenilmeyen 20 AER 584 plakalı TIR, yolun karşı şeridine geçerken, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma , kaza ile ilgisi soruşturma başlatırken, kaza yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE TIR UÇURUMA YUVARLANDI, 2 YARALI - Son Dakika

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