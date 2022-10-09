KAYSERİ'DE TIR UÇURUMA YUVARLANDI, 2 YARALI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE TIR UÇURUMA YUVARLANDI, 2 YARALI

09.10.2022 14:51

KAYSERİ'nin Pınırbaşı ilçesinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, yolun karşı şeridine geçerken, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı.

KAYSERİ'nin Pınırbaşı ilçesinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, yolun karşı şeridine geçerken, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi.

Kaza, sabah saaterinde Pınarbaşı ilçesine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Malatya yönünden Kayseri istikametine giden ve sürücünün ismi öğrenilmeyen 20 AER 584 plakalı TIR, yolun karşı şeridine geçerken, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgisi soruşturma başlatırken, kaza yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE TIR UÇURUMA YUVARLANDI, 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE TIR UÇURUMA YUVARLANDI, 2 YARALI - Son Dakika
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