Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi - Son Dakika

Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi

15 dakika önce

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Kayseri'de, TOKİ konutlarının sahipleri kurayla belirlendi, System.String[]

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 700 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yapılacak 700 konut için 17 bin 835 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Kayseri 1'inci Noterliği huzurundaki kura çekiminde; 210 adet 2+1, 490 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ev sahibi olanlar, büyük sevinç yaşadı. 2+1 daire almaya hak kazanan ve 20 senedir kirada oturan Rıza Başkurt, çok mutlu olduğunu ve artık kendisine ait ev olacağını söyledi.

Oğlu İmdat Polat'a ev çıktığı için sevinen Cengiz Polat ise "56 yaşındayım. Yıllardır kirada oturdum. Bir dikili ağacım yok. Çıkmayacak, diye çok korkmuştum. Çocuğum engelli. Acaba ben ölünce dışarıda kalır mı, diye düşünüyordum. Artık bir evi var" dedi.

Anne Ayşe Polat ise oğluna ev çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, gözyaşı döktü.

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Kayseri, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
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