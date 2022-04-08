Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi

08.04.2022 13:35
Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, Kayseri'nin ulaşımından her yerde olumlu söz edildiğini belirtti.

Hayatı kolaylaştırmak adına ulaşımda yenilikler yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, toplu taşımada büyükşehirler arasında en uygun fiyatın Kayseri'de olduğunu iddia edebileceklerini, ayrıca aktarma ücreti de alınmadığını kaydetti.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise ulaşımda 3 iyileştirmeyi, kolaylığı vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız özelliği olan banka kartlarıyla ulaşım sağlayabileceklerini anlatan Canbulut, "Temassız kartları da olmazsa NKolay mobil uygulamasını yükleyerek, NFC özelliği olan cep telefonlarını kullanarak toplu ulaşımdan faydalanabilecekler. Toplu taşıma kartlarına mobil uygulama üzerinden kredi yüklemesi yapabilecekler. Aktarma özelliğinin de sisteme tanımlanmasıyla bu özellikten de yararlanılabilecek." diye konuştu.

Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da BM'nin yayınladığı bir raporda, 2050 yılında tüm kentlerdeki nüfusun yüzde 70'inin artık şehirlerde yaşayacağının paylaşıldığını, bu nedenle de ulaşımın daha çok önem kazanacağını aktardı.

Bu projeyle ulaşımdaki "bakiyeniz bitti" sesini ortadan kaldırdıklarını anlatan Tatlıcı, "Bunu yaparken de global deneyimimizi Türk reçetesiyle Kayseri'ye getirdik. Önümüzdeki günlerde tüm Kayserililer kredi kartları ve banka kartlarını ulaşımda kullanabilecekler ve bakiyen bitti sesini duymayacaklar." diye konuştu.

E-Kent Geçiş Kontrol ve Biletleme Sistemleri Genel Müdürü Atıl Aykar ise şehir adına çok önemli bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, göstermiş olduğu vizyondan dolayı Kayseri Ulaşım AŞ'ye teşekkür etti.

Aykar, birçok şehirde temassız çözümleri Mastercard'ın da altyapısını kullanarak hayata geçirdiklerini dile getirerek, mobil uygulamanın IOS ve Android marketlerden indirilebileceğini ve bu sayede çeşitli finansal fırsatlardan da yararlanılabildiğini kaydetti.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ise ulaşımda kullanılan bilet, kart gibi araçların zaman içinde yaşadığı değişime dikkati çekti.

Mobil ödemelerin yaygınlaştığını vurgulayan Adaca, "Ulaşımın da buna eşlik etmesi gerekirdi. Bu projeye destek verdiğimiz için mutluyum. Ulaşım tecrübeyle öğreniliyor. Bizler de 15 yıl önce çeşitli aksaklıklar yaşadık, yapa yapa mükemmele yaklaştık." diye konuştu.

Tanıtımın ardından katılımcılar belediye otobüsünde yeni uygulamaları denedi.

YORUMLAR
500
Büyükşehir'in Kariyer Merkezi Projesi'nde yeni paydaşlarla protokol imzalandı Büyükşehir'in Kariyer Merkezi Projesi'nde yeni paydaşlarla protokol imzalandı Büyükşehir'den 'hizmet içi eğitim' programı Büyükşehir'den 'hizmet içi eğitim' programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement