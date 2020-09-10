Kayseri'de toplu taşımaya 'korona' takviyesi - Son Dakika

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ayakta yolcu kısıtlaması sonrası vatandaşların mağdur olmaması için 20 otobüs siparişi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bizim için emirdir. Ayakta yolcu almama uygulamasına başladık. Toplu taşımadaki kuralı ve konforu uygulamak amacıyla 20 otobüsün talimatını da verdim. Bir hafta içerisinde o otobüsler de devreye girer" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye tarafından vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 20 otobüs siparişi verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından harekete geçtiklerini belirtti. Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bizim için emirdir. Biz, o talimatları yerine getirmede, azami gayreti gösterir, yorum yapmadan hayata geçiririz. Toplu taşıma ile ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Ayakta yolcu almama uygulamasına başladık. Ek seferler koyduk ve oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalıştık. Sayın Valimizi mesai saatleriyle ilgili almış olduğu kararla 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın belirli saatlerde toplu taşıma araçlarına binemeyecek olması elimizi kısmen güçlendirdi" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' MANTIĞINDAN UZAKLAŞSIN'

Koronavirüs salgınına karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Biz şehrimizi ve insanları seviyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını söylüyoruz ama bunu uygulamaya koymak daha önemli. Toplu taşımadaki kuralı ve konforu uygulamak amacıyla 20 otobüsün talimatını da verdim. Bir hafta içerisinde o otobüsler de devreye girer. Amacımız insanlarımızın konforu ve huzuru. Ancak, başkanları olarak değil de doktorları olarak bizim ulaşıma yeni araçlar almamız, konforlarını artırmamız önemli ama asıl önemli olan şehrimizde gereksiz yoğunluk oluşturmamak. İnsanlarımızın şu durumda işlerini bitirir bitirmez evlerine çekilmeleri çok önemli. En güvenilir ve sağlıklı ortam, insanların kendi evleridir. Vatandaşlarımız 'bana bir şey olmaz' mantığından uzaklaşsınlar" ifadelerini kullandı.