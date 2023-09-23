Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Kayseri\'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Son Güncelleme: 23.09.2023 21:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide toprağa gömülü bir bebek cesedi bulundu. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini çıkardı.

Kayseri'de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polis bildirdi.

YENİ DOĞDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kayseri, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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