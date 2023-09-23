Kayseri\'de toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Kayseri'de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.
Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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