Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulundu - Son Dakika

E.B'nin, Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarını alan ekipler, burada yaptıkları kazı çalışmasında erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, E.B'den haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

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