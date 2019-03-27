Kayseri'de Toprağa Gömülü Uyuşturucu Bulundu, 2 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 48 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 48 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kayseri- Ankara
karayolu üzerinde Kalkancık mevkiindeki su çeşmesinin bulunduğu alanda arama yaptı. Narkotik köpeği 'Kama' ile yapılan aramada toprağa gömülü poşet içinde 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömdüğü iddia edilen A.E. (50) ve alıcı olduğu iddia edilen S.Ş. (24) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: DHA
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