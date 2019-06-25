Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor
52 dakika önce
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri
'de de yaygınlaşıyor... Hilal Sönmez'in haberi...
Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar
Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak
HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu