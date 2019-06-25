Son Dakika Haberleri: Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor
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Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor

52 dakika önce

Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor.

Kayseri’de topraksız tarım için model çalışma yürütülüyor, System.String[]
Girdi maliyetlerinde tasarruf sağlayan, kalite ve rekolte olarak daha verimli sonuçlar elde edilen topraksız tarım modeli Kayseri'de de yaygınlaşıyor... Hilal Sönmez'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:03 
Kayseri, Ekonomi
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