Kayseri'de trafik kazaları: 13 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen 3 trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 ZC 250 plakalı minibüs ile 19 AAZ 046 otomobilin Boğazköprü Mahallesi'nde çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3'ü Kayseri Şehir Hastanesine 3'ü de özel hastanelere gönderildi.

Öte yandan, Kayseri- Sivas karayolunda 38 UD 059 plakalı aracın kontrolden çıkması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca, Kayseri- Ankara kara yolunda kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.