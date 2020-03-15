Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı

13 dakika önce

Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yahya K. yönetimindeki 27 TU 034 plakalı otomobil, İncesu Saraycık Mahallesi'nde mıcıra kapılarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yahya K. ile İsmail U. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Talas Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise sürücü belirlenemeyen 38 UE 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hüseyin Erdem Ö'ye çarptı.

Kazada yaralanan Hüseyin Erdem Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
09:37 Dr. Öğün: Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir
09:36 DER Başkanı Çelik: "Çok güçlü tedbirler aldık.
09:35 Yurtta hava durumu
09:35 Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
09:32 Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 09:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]