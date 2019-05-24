Son Dakika Haberleri: Kayseri'de trafik kazaları: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazaları: 4 yaralı

4 saat önce

Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçileri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 38 P 0884 plakalı işçi servisi, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yoğun yağmur yağışının etkisiyle refüje çıktı.
Kazada yaralanan servisteki 3 işçi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Aynı yerde İdris Aksu'nun kullandığı 38 FV 138 plakalı kamyonet yol ortasına devrildi.
Kamyonetin arkasındaki bir otomobilin kamyona çarpmamak için aniden durması üzerine 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aksu, Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:55 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Güncel
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