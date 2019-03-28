Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nehile Karabulut'un (39) kullandığı 38 ABE 605 plakalı otomobil, Altınoluk
Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde, kamyonun arkasına takılı römorka çarparak yoldan çıktı.
Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Karabulut, itfaiye ve AFAD
ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Meysun Aktaş (39) ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.