Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nehile Karabulut'un (39) kullandığı 38 ABE 605 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde, kamyonun arkasına takılı römorka çarparak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Karabulut, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Meysun Aktaş (39) ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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