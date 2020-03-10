Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

32 dakika önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.A. idaresindeki 38 AT 546 plakalı otomobil, Kayser- Nevşehir kara yolu Karahöyük mevkisinde arızalandı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden M.A. otomobilden inip tamir için beklemeye başladı. Bu sırada T.B. yönetimindeki 06 BAL 020 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen M.A'ya ve otomobile çarptı.

Kazada M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan T.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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