Son Dakika Haberleri: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

13 dakika önce

Kayseri'de bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Kayseri'de bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ayyıldız idaresindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, Eğribucak Kayseri Caddesi'nden dönüş yapmak isteyen Hasan Rüzgar yönetimindeki 38 KBB 003 plakalı iş makinesine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali Kefkir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kübra Ayyıldız kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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