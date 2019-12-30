Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde dün saat 12.30 civarında meydana gelen trafik kazasında N.T.'nin kullandığı 38 HK 903 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Sultan Urhan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Sultan Urhan, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sultan Urhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü N.T. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Ziya Gökalp Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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